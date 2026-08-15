A Mansão Abravanel, no Morumbi, em São Paulo, foi invadida por três criminosos no último domingo (9). Imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades registraram a ação e a fuga dos suspeitos, que deixaram o imóvel carregando uma mala. Durante a saída, um deles chegou a cair no chão. Uma funcionária percebeu a movimentação, acionou a Polícia Militar e permaneceu escondida até a chegada dos agentes.Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, a identidade dos três suspeitos ainda está sob investigação. Eles conseguiram deixar a Mansão Abravanel antes da chegada dos policiais. Na porta da residência, um quarto integrante aguardava o grupo dentro de um carro usado para a fuga. Até o momento, os envolvidos permanecem foragidos, e as autoridades ainda não informaram se conseguiram identificar qualquer integrante do grupo.
Mansão Abravanel tem invasão investigada pela polícia
As autoridades também não divulgaram quais itens teriam sido retirados da residência durante a invasão. A motivação da ação permanece sem esclarecimento, de acordo com as informações disponíveis. O caso foi registrado pelo 89º Distrito Policial, localizado no Jardim Taboão, como associação criminosa e tentativa de furto. A investigação busca esclarecer as circunstâncias da entrada dos suspeitos no imóvel e identificar os quatro envolvidos na ação registrada pelas câmeras.Conhecida como Mansão Abravanel, a propriedade também ficou ligada a um dos episódios de maior repercussão envolvendo Silvio Santos (1930-2024) e sua família. Em agosto de 2001, Patrícia Abravanel foi sequestrada após ser levada da residência. A filha do apresentador permaneceu durante uma semana em cativeiro antes de ser libertada, em um caso que ganhou ampla cobertura dos veículos de comunicação naquele período.Dois dias após a libertação de Patrícia Abravanel, Fernando Dutra Pinto, apontado como o sequestrador, voltou ao endereço da família e invadiu a residência. Na ocasião, ele manteve o fundador do SBT como refém durante cerca de sete horas.
O episódio na propriedade da família mobilizou as autoridades de São Paulo e voltou a colocar a Mansão Abravanel no centro da cobertura jornalística sobre o caso envolvendo o apresentador e sua família. A negociação para libertar Silvio Santos também contou com a presença de Geraldo Alckmin, então governador de São Paulo.