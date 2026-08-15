Reprodução/Internet Câmeras registraram três criminosos entrando na Mansão Abravanel;

A Mansão Abravanel, no Morumbi, em São Paulo, foi invadida por três criminosos no último domingo (9). Imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades registraram a ação e a fuga dos suspeitos, que deixaram o imóvel carregando uma mala. Durante a saída, um deles chegou a cair no chão. Uma funcionária percebeu a movimentação, acionou a Polícia Militar e permaneceu escondida até a chegada dos agentes.

Mansão Abravanel tem invasão investigada pela polícia

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, a identidade dos três suspeitos ainda está sob investigação. Eles conseguiram deixar aantes da chegada dos policiais. Na porta da residência, um quarto integrante aguardava o grupo dentro de um carro usado para a fuga. Até o momento, os envolvidos permanecem foragidos, e as autoridades ainda não informaram se conseguiram identificar qualquer integrante do grupo.

As autoridades também não divulgaram quais itens teriam sido retirados da residência durante a invasão. A motivação da ação permanece sem esclarecimento, de acordo com as informações disponíveis. O caso foi registrado pelo 89º Distrito Policial, localizado no Jardim Taboão, como associação criminosa e tentativa de furto. A investigação busca esclarecer as circunstâncias da entrada dos suspeitos no imóvel e identificar os quatro envolvidos na ação registrada pelas câmeras.

Conhecida como Mansão Abravanel, a propriedade também ficou ligada a um dos episódios de maior repercussão envolvendo Silvio Santos (1930-2024) e sua família. Em agosto de 2001, Patrícia Abravanel foi sequestrada após ser levada da residência. A filha do apresentador permaneceu durante uma semana em cativeiro antes de ser libertada, em um caso que ganhou ampla cobertura dos veículos de comunicação naquele período.

Dois dias após a libertação de Patrícia Abravanel, Fernando Dutra Pinto, apontado como o sequestrador, voltou ao endereço da família e invadiu a residência. Na ocasião, ele manteve o fundador do SBT como refém durante cerca de sete horas.

O episódio na propriedade da família mobilizou as autoridades de São Paulo e voltou a colocar a Mansão Abravanel no centro da cobertura jornalística sobre o caso envolvendo o apresentador e sua família. A negociação para libertar Silvio Santos também contou com a presença de Geraldo Alckmin, então governador de São Paulo.

