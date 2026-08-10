Reprodução/Internet SBT Brasil registrou média de 2,97 pontos na sexta-feira em SP

O SBT Brasil se firmou como uma das maiores dores de cabeça da cúpula do SBT: mesmo nos dias em que consegue herdar bons índices de audiência dos seus antecessores na programação da emissora, o jornalístico não consegue segurar a atenção dos telespectadores e perde fôlego ao decorrer de sua exibição. Foi o que aconteceu mais uma vez na noite desta sexta-feira (7), em que o noticioso perdeu para o Jornal da Band mesmo com a boa performance do SBT Cidades.

Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, mostram que o SBT Cidades reassumiu a terceira colocação em sua faixa horária completa, das 18h15 às 19h45, depois de ter perdido para a Band pela primeira vez na noite de quinta (6). O novo jornal da emissora conquistou 3,21 pontos de média, com 3,89 de pico, número 21% superior ao obtido pela dobradinha do Brasil Urgente com o Jornal da Band.

O SBT Brasil, no entanto, não teve a mesma sorte de seu antecessor. O jornalístico, liderado por Cesar Filho registrou 2,97 pontos de média em seu horário, entre 19h45 e 20h49, e só conseguiu assegurar o terceiro lugar por conta do embate com Guerra das Rosas, em que o telejornal levou a melhor por 2,73 a 1,86 ponto. No confronto direto com o Jornal da Band, das 19h45 às 20h30, Adriana Araújo e Eduardo Oinegue desbancaram o concorrente por 3,19 a 3,07 pontos.

Outros destaques

A performance insatisfatória do principal telejornal da emissora fundada por Silvio Santos (1930-2024) também prejudica o desempenho da novela A História de Joana, exibida logo após o término do noticioso. O folhetim mexicano, que teve um início promissor no quesito audiência, perdeu fôlego nas últimas semanas, a ponto de estar batendo recordes negativos na sua reta final -- na sexta-feira, a trama marcou apenas 2,55 pontos de média, com seu pico no primeiro minuto.

Na madrugada, o The Noite se destacou na programação do SBT. O programa registrou 2,72 pontos de média e alcançou sua melhor audiência em uma sexta-feira desde janeiro de 2025. O resultado contrastou com a perda de público observada anteriormente no SBT Brasil e em A História de Joana, que não conseguiram manter os índices registrados pelo jornalístico comandado por Rodrigo Bocardi no começo da noite.