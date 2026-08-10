Reprodução/Internet Fantástico marcou apenas 13,86 pontos de média neste domingo

A crise de audiência do Fantástico está ganhando novos (e dramáticos) capítulos a cada nova edição do outrora mais importante programa dominical do país. O Show da Vida emplacou o seu pior desempenho de audiência do ano pela terceira semana consecutiva e não conseguiu desbancar as plataformas de streaming pela 10ª edição seguida, algo sem precedentes. Nem a estreia exaustivamente divulgada de um novo quadro poupou o jornalístico de seu mais novo vexame.

Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, mostram que a edição de domingo (9) conquistou apenas 13,86 pontos de média, número que representa a pior performance do jornalístico da Globo na região desde 28 de dezembro de 2025, data em que o noticioso cravou 13,8. O pico de telespectadores da atração, de 16,02 pontos, foi inferior ao ibope médio dos streamings (16,03) das 20h21 às 23h20.

É a primeira vez em toda a história que o, que completou 53 anos no ar na semana passada, é suplantado por alguma adversária durante 10 semanas consecutivas. Nem mesmo a Casa dos Artistas e o Domingo Legal em seus respectivos auges de audiência, no início dos anos 2000, impuseram tantas derrotas seguidas ao jornalístico da Globo. A última vez em que o noticioso liderou a audiência na Grande São Paulo foi em 31 de maio, quando marcou 18,7 de média.

Outros destaques

A rejeição dos telespectadores ao atual conteúdo do Fantástico, que se transformou em um programa de entretenimento de qualidade duvidosa, fica ainda mais escancarada quando analisada a performance minuto a minuto do jornalístico. Ele deixou de provocar um efeito espera no Domingão com Huck, que entregou a faixa com 12,78 pontos. Em seu último minuto, o Show da Vida pontuava 10,65 -- ou seja, ele entregou para o programa seguinte com menos do que recebeu.

Fora da Globo, o Programa Silvio Santos também se destacou na disputa dominical. A atração do SBT marcou 6,83 pontos de média e alcançou pico de 8,3 na Grande São Paulo. Durante cinco minutos, o programa conseguiu superar a Globo. O desempenho colocou a atração entre os principais resultados da concorrência aberta no domingo e reforçou a disputa pela atenção dos telespectadores no período noturno entre diferentes emissoras.

Na Record, o Acerte ou Caia! assegurou a vice-liderança com 5,59 pontos de média e pico de 7,76. Já a Band registrou 1,55 ponto com o Band Eleições e terminou sua faixa na quarta colocação. O desempenho do programa político representou queda de 44% em comparação com a audiência obtida pela programação eleitoral da emissora em 2022, segundo os índices consolidados da Grande São Paulo.