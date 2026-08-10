A crise de audiência do Fantástico está ganhando novos (e dramáticos) capítulos a cada nova edição do outrora mais importante programa dominical do país. O Show da Vida emplacou o seu pior desempenho de audiência do ano pela terceira semana consecutiva e não conseguiu desbancar as plataformas de streaming pela 10ª edição seguida, algo sem precedentes. Nem a estreia exaustivamente divulgada de um novo quadro poupou o jornalístico de seu mais novo vexame.Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, mostram que a edição de domingo (9) conquistou apenas 13,86 pontos de média, número que representa a pior performance do jornalístico da Globo na região desde 28 de dezembro de 2025, data em que o noticioso cravou 13,8. O pico de telespectadores da atração, de 16,02 pontos, foi inferior ao ibope médio dos streamings (16,03) das 20h21 às 23h20.É a primeira vez em toda a história que o Fantástico, que completou 53 anos no ar na semana passada, é suplantado por alguma adversária durante 10 semanas consecutivas. Nem mesmo a Casa dos Artistas e o Domingo Legal em seus respectivos auges de audiência, no início dos anos 2000, impuseram tantas derrotas seguidas ao jornalístico da Globo. A última vez em que o noticioso liderou a audiência na Grande São Paulo foi em 31 de maio, quando marcou 18,7 de média.A rejeição dos telespectadores ao atual conteúdo do Fantástico, que se transformou em um programa de entretenimento de qualidade duvidosa, fica ainda mais escancarada quando analisada a performance minuto a minuto do jornalístico. Ele deixou de provocar um efeito espera no Domingão com Huck, que entregou a faixa com 12,78 pontos. Em seu último minuto, o Show da Vida pontuava 10,65 -- ou seja, ele entregou para o programa seguinte com menos do que recebeu.
Outros destaques
Fora da Globo, o Programa Silvio Santos também se destacou na disputa dominical. A atração do SBT marcou 6,83 pontos de média e alcançou pico de 8,3 na Grande São Paulo. Durante cinco minutos, o programa conseguiu superar a Globo. O desempenho colocou a atração entre os principais resultados da concorrência aberta no domingo e reforçou a disputa pela atenção dos telespectadores no período noturno entre diferentes emissoras.
Na Record, o Acerte ou Caia! assegurou a vice-liderança com 5,59 pontos de média e pico de 7,76. Já a Band registrou 1,55 ponto com o Band Eleições e terminou sua faixa na quarta colocação. O desempenho do programa político representou queda de 44% em comparação com a audiência obtida pela programação eleitoral da emissora em 2022, segundo os índices consolidados da Grande São Paulo.