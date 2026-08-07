Reprodução/Internet Alex Escobar retirou um tumor no timo nesta quinta-feira (6)

Alex Escobar passou por uma cirurgia nesta quinta-feira (6) para retirar um tumor de “aparência benigna do timo”, órgão localizado na região do peito. Segundo a Globo, o procedimento realizado na Casa de Saúde São José, na zona sul do Rio de Janeiro, foi bem-sucedido. O apresentador recebeu diagnóstico de miastenia gravis depois de apresentar dificuldade para falar durante a cobertura da Copa do Mundo, em junho.

O problema tornou-se público quandoparticipou do Encontro diretamente de Nova Jersey, nos Estados Unidos, em 22 de junho. Durante a transmissão, o jornalista apresentou dificuldade para pronunciar as palavras. Ele foi encaminhado a um hospital da região, realizou exames e permaneceu em observação até receber alta. Posteriormente, decidiu deixar a cobertura esportiva e retornar ao Brasil para investigar o episódio e começar o tratamento recomendado pelos médicos.

Após os exames, o apresentador recebeu o diagnóstico de miastenia gravis, condição autoimune que afeta funções como fala e mastigação. A investigação também identificou a formação no timo. Diante da descoberta, a equipe médica recomendou a retirada cirúrgica do tumor. Ainformou que a expectativa dos profissionais responsáveis pelo acompanhamento é controlar totalmente os principais sintomas relacionados à doença depois da realização do procedimento desta quinta-feira.

Em nota, a emissora destacou que os médicos recomendaram a cirurgia. “Alex Escobar tem uma doença autoimune chamada miastenia, que afeta a fala e a mastigação. (...) Com a descoberta do tumor no timo, os médicos que acompanham o apresentador recomendaram a cirurgia", disse a empresa.

Alex Escobar deixou Copa do Mundo após passar mal

Na mesma manifestação, a Globo detalhou o resultado esperado após a operação realizada no Rio de Janeiro. “A expectativa é que, com a retirada do tumor, os principais sintomas da miastenia sejam totalmente controlados”, disse a Globo. Atualmente, Alex Escobar está de férias. De acordo com a empresa, o período de descanso do apresentador já estava previsto anteriormente e havia sido programado antes mesmo da realização da Copa do Mundo.

Pouco depois do episódio ocorrido ao vivo, Alex Escobar também usou as redes sociais para tranquilizar o público. Na ocasião, ele explicou que não havia apresentado confusão mental nem tontura e que a alteração havia ficado concentrada na fala. O jornalista permaneceu consciente durante o episódio e contou aos seguidores como percebeu a dificuldade que provocou sua ida ao hospital ainda durante sua permanência nos Estados Unidos.

“Sei que aparecer falando com aquela boca mole assusta, mas estou bem. Tive dificuldade para falar, negócio muito doido, mas não tive confusão mental, tontura, nada além de não conseguir pronunciar bem as palavras”, relatou. “O melhor a fazer agora é parar e resolver o B.O. Claro que fica uma frustração, estava me divertindo muito, mas estou bem. Obrigado pelo carinho”, disse.