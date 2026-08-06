Reprodução/Internet Ana Castela confirmou conversas com a Globo para novos projetos

Ana Castela afirmou que mantém conversas com a Globo para participar de novos projetos na televisão. A cantora explicou, porém, que a intensa agenda de apresentações dificulta um compromisso de longa duração com a dramaturgia. As declarações foram dadas durante a sexta edição do Leilão do Instituto Neymar Jr., realizada na segunda-feira (3), em São Paulo.

Segundo a artista, a possibilidade mais viável é repetir o modelo adotado em sua última participação na emissora, com aparições esporádicas. Dessa forma, ela conseguiria conciliar a rotina de shows com eventuais gravações de novelas. “Ainda não [não tem nada certo], mas já falei com o pessoal da Globo, quem sabe eu participo de outra novela, né?", disse.

"Mas por causa da minha agenda de shows, não consigo estar totalmente presente. Então, seria algo como foi dessa última vez: faz umas aparições, some um pouco e depois volta”, afirmou. Durante o evento, Ana Castela também falou sobre sua apresentação no Circuito Sertanejo de Barretos, marcado para ocorrer entre os dias 20 e 30 de agosto.

A cantora disse que pretende subir ao palco com um formato diferente dos anos anteriores. “Todos os anos que fiz show em Barretos, eles criaram um show certinho e programado para eu fazer lá. Esse ano eu falei: ‘Não quero, vou fazer o show da forma que eu quiser, da forma que eu sentir’”, contou.

“Esse ano vai ser um show mais leve, mais tranquilo também por não ser a embaixadora desta edição. Mas quero arrebentar tudo, porque adoro aquela festa", disse a artista sobre o evento.

Cantora falou sobre Neymar e a família

Ana Castela revelou ainda que convidou a mãe para acompanhá-la no Leilão do Instituto Neymar Jr. e brincou sobre a participação nos lances. “Vim trazer minha mãe para ela conhecer, para aproveitar", disse. A artista também comentou a emoção de encontrar personalidades que acompanhava pela televisão.

“A gente nunca se acostuma a estar cara a cara com as pessoas que a gente cresceu assistindo, vendo os jogos [no caso do Neymar]. Então, realmente o coração sempre acelera um pouquinho mais. Mas só de estar aqui, a gente já tem uma certa amizade muito boa. Então estou muito feliz, sou muito amiga da Bruna”, concluiu.