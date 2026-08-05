Reprodução/Internet Jovem Pan exibirá a Bundesliga até maio de 2029

A Jovem Pan ampliou sua atuação no mercado esportivo ao adquirir os direitos de transmissão da Bundesliga pelos próximos três anos. O contrato, assinado nesta segunda-feira (3), garante à empresa a exibição do Campeonato Alemão até maio de 2029. As partidas serão transmitidas na TV aberta, no YouTube, no rádio e nas plataformas digitais da emissora.

O acordo prevê a exibição de três confrontos por rodada: um da primeira divisão alemã e dois da Bundesliga 2. A competição era exibida pela RedeTV! até a temporada passada e passa a integrar o portfólio de direitos esportivos da Jovem Pan.

A primeira transmissão acontecerá na sexta-feira (7), às 15h30, com o duelo entre Bochum e Hertha Berlin, válido pela segunda divisão alemã. O primeiro jogo da Bundesliga ainda não teve sua data confirmada pela emissora.

As partidas contarão com a equipe esportiva da casa, formada por profissionais como Vampeta e Mauro Cezar Pereira. Além da TV aberta, os confrontos serão exibidos no canal Jovem Pan Esportes no YouTube, que reúne mais de 10 milhões de inscritos, além do rádio e das redes sociais da empresa.

Jovem Pan amplia cobertura esportiva

O diretor de esportes da Jovem Pan, Gabriel Dias, afirmou que a chegada da Bundesliga representa um passo importante na estratégia de expansão da cobertura esportiva. “Esta parceria de três temporadas representa um passo importante na expansão da cobertura esportiva da Jovem Pan. A Bundesliga e a Bundesliga 2 reúnem tradição, grandes clubes, estádios cheios e uma forte conexão com o torcedor brasileiro", disse.

"Estamos muito felizes por receber a primeira liga internacional de futebol ao vivo em nosso portfólio e por levar essa experiência ao público em diferentes plataformas", declarou o executivo. A aquisição dos direitos faz parte de um projeto mais amplo da empresa para ampliar sua presença na televisão aberta.

Entre os clubes que estarão em campo na Bundesliga estão Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt, Hamburger SV e Schalke 04. A Bundesliga 2 contará com equipes tradicionais como VfL Wolfsburg, Hertha BSC Berlin, Hannover 96, 1. FC Kaiserslautern, 1. FC Nürnberg e FC St. Pauli. O público também poderá acompanhar brasileiros como Yan Couto e Kauã Prates, do Borussia Dortmund; Kauã Santos, do Eintracht Frankfurt; e Vinicius Souza, Rogério e Cleiton, do VfL Wolfsburg.

A emissora trabalha para expandir seu sinal em todo o país antes do primeiro turno das eleições presidenciais, previsto para o início de outubro. Atualmente, a programação é distribuída por um canal de alcance reduzido, considerado experimental.