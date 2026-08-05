Reprodução/Internet Band exibirá Irmãos à Obra aos domingos, às 17h30

A Band adquiriu os direitos de exibição de Irmãos à Obra e levará o reality pela primeira vez à televisão aberta brasileira. O acordo com a Warner Bros. Discovery foi fechado nesta segunda-feira (3), e a atração passará a integrar a programação dominical da emissora, que busca ampliar sua audiência no fim de semana.

Irmãos à Obra será exibido às 17h30. A estratégia da Band é fortalecer uma faixa que enfrenta dificuldades de audiência. Originalmente lançado como Property Brothers, o programa é apresentado pelos irmãos gêmeos Drew e Jonathan Scott, especialistas em compra, reforma e valorização de imóveis.

Nas primeiras temporadas, Drew apresentava aos compradores uma casa que reunia todas as características desejadas, mas com preço acima do orçamento disponível. A partir da décima temporada, a dinâmica mudou: ele passou a esclarecer logo no início que o imóvel serve apenas como referência para inspirar o projeto.

Bastidores das reformas

Em seguida, os irmãos mostram imóveis com potencial de transformação. Depois que os compradores escolhem entre duas opções, a produção utiliza imagens geradas por computador para apresentar o resultado das reformas antes mesmo do início das obras. Esse trabalho é realizado por uma empresa especializada em visualização arquitetônica e custa cerca de US$ 10 mil por episódio.

O programa apresenta uma versão condensada das reformas, realizadas por equipes que concluem as obras em um prazo de quatro a sete semanas. Os alvarás necessários já estão liberados antes das gravações, e os fornecedores priorizam os projetos da produção. Os compradores são responsáveis pela aquisição do imóvel e pelo pagamento da reforma, com base em um orçamento real definido por eles.

A produção pode complementar o projeto com investimentos entre US$ 20 mil e US$ 25 mil em dinheiro e mobiliário, sem cobrar honorários dos irmãos Scott. Os valores apresentados na atração contemplam apenas os cômodos exibidos em cada episódio, enquanto as demais reformas seguem cronograma e orçamento independentes.

Irmãos à Obra foi ao ar em mais de 150 países, incluindo na W Network no Canadá e na HGTV nos Estados Unidos. A série surgiu quando Drew recebeu uma oferta de emprego como apresentador de um programa de competição imobiliária que acabou não se concretizando. A Cineflix queria Drew para um programa provisoriamente chamado My Dream Home, com a intenção de encontrar uma co-apresentadora.

Quando souberam que ele tinha um irmão que também trabalhava no ramo imobiliário, a produtora pediu aos irmãos que fizessem um vídeo promocional. Originalmente, a produtora queria que Drew trabalhasse como empreiteiro por causa de seu físico e perceberam que Jonathan era licenciado, trocaram os papéis.