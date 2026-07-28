Reprodução/Internet Globo anunciou Ana Soares para diretoria de tecnologia

A Globo anunciou a contratação de Ana Soares para assumir a diretoria de Dados & Inteligência Artificial da empresa. A executiva iniciará as atividades em agosto e responderá diretamente a Raymundo Barros, diretor de Tecnologia da companhia. A chegada faz parte da estratégia da emissora para expandir o uso de dados e inteligência artificial em áreas consideradas estratégicas.

Ana Soares liderará equipe de tecnologia

Na nova função,terá a missão de fortalecer iniciativas ligadas ao conhecimento do consumidor, publicidade e produção de conteúdo. Além disso, ficará responsável por acelerar o desenvolvimento de soluções baseadas em dados dentro da estrutura tecnológica da Globo.

A executiva liderará um grupo formado por mais de 200 profissionais, entre engenheiros de dados, cientistas e especialistas em machine learning. A equipe atua no desenvolvimento de sistemas voltados à recomendação de conteúdo, segmentação de público e desempenho de campanhas publicitárias.

Antes de chegar à Globo,trabalhou por mais de seis anos no Nubank, onde ocupou o cargo de diretora de Ciência de Dados. Na instituição financeira, liderou projetos relacionados a crédito, prevenção a fraudes e desenvolvimento de modelos de inteligência artificial.

Em nota divulgada pela emissora, Raymundo Barros afirmou que a contratação está alinhada à estratégia de ampliar o uso de tecnologia nas operações da empresa. “Temos uma base muito sólida construída ao longo dos últimos anos e a Ana chega para acelerar essa jornada", declarou o executivo da Globo.

"Sua combinação de excelência técnica, visão de negócio e experiência na construção de soluções escaláveis será fundamental para ampliarmos o impacto dessas tecnologias em toda a companhia”, avaliou o executivo da Globo.

A nova diretora destacou que é um privilégio chegar na emissora para reforçar a área de Dados & Inteligência Artificial. “A Globo reúne uma combinação única de tecnologia, criatividade e conexão com milhões de brasileiros", declarou.

"É um privilégio fazer parte desse momento da empresa e contribuir para ampliar o uso de dados e inteligência artificial de forma responsável, gerando experiências cada vez mais relevantes para consumidores, parceiros e para o negócio. Estou muito animada para trabalhar ao lado de um time tão talentoso e ajudar a construir a próxima geração de produtos e soluções da Globo”, disse Ana Soares.