Reprodução/Internet Christian Chávez negou presença em A Fazenda 18

Christian Chávez desmentiu os rumores de que estará no elenco de A Fazenda 18. O ex-integrante do RBD publicou um vídeo nas redes sociais, no sábado (25), para esclarecer que não participará do reality da Record, após especulações ganharem força na internet com listas de possíveis participantes da nova temporada.

Christian Chávez esclarece rumores sobre A Fazenda

Os boatos surgiram depois que uma página conhecida por antecipar nomes cotados para realities apontou o artista mexicano como um dos concorrentes. A informação rapidamente repercutiu entre os fãs, especialmente após a participação de Gaby Spanic em A Fazenda 16 (2025).

“Gente do Brasil, não vou participar de A Fazenda. Não sei de onde surgiu esse boato, mas queria esclarecer que isso não é verdade. Nos vemos em agosto, nas datas já marcadas”, afirmou o cantor.

O esclarecimento do artista também foi compartilhado por Maite Perroni, ex-companheira de Christian Chávez no RBD, reforçando que o ator manterá apenas os compromissos profissionais já anunciados.

A Record marcou a estreia de A Fazenda 18 para 14 de setembro de 2026. A nova edição contará com 22 participantes, divididos igualmente entre homens e mulheres. Segundo a emissora, o reality não terá o Paiol nem a dinâmica do Infiltrado, presentes em temporadas anteriores.

Carreira de Christian Chávez



Christian Chávez iniciou a carreira na novela Clase 406 (2002), mas alcançou projeção internacional ao interpretar Giovanni Méndez López em Rebelde (2004). A produção deu origem ao grupo RBD, que permaneceu em atividade entre 2004 e 2009 e lançou seis álbuns de estúdio.

Depois do sucesso da novela, o ator participou de produções como Despertar Contigo (2016), Rosario Tijeras (2018), Like (2018), La Casa de las Flores (2020), La Suerte de Loli (2021), El Rey de los Machos (2024) e Bodas S.A (2026). Em fevereiro de 2026, também anunciou o podcast Suelta Love, produzido em parceria com a iHeartRadio. Em janeiro de 2023, o RBD anunciou retorno para uma tour de reencontro pela América do Norte e latina depois de 15 anos de hiato.

O artista falou sobre a relação com o Brasil. "O Brasil representa uma parte muito importante da minha vida. Sempre que venho aqui, me sinto em casa e tenho uma relação muito próxima com os fãs", contou o cantor. "O Brasil influencia a forma como penso meus projetos e a liberdade com que me permito criar", disse o cantor.