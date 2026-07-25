Reprodução/Internet Pietra Bertolazzi voltou a comentar a polêmica com o BTS

Pietra Bertolazzi voltou a comentar nesta sexta-feira (24) a repercussão de suas críticas ao BTS durante a final da Copa do Mundo de 2026. A influenciadora afirmou que passou a receber ataques coordenados nas redes sociais após a polêmica e disse que pretende levar o caso às autoridades. Ela também voltou a negar que suas declarações tenham sido motivadas por xenofobia ou homofobia.

Em nota enviada ao Metrópoles,declarou que as manifestações contra ela ultrapassaram o debate público e classificou os episódios como uma ação de uma "organização criminosa". Segundo a influenciadora, a Delegacia de Crimes Cibernéticos de São Paulo acompanha o caso e reúne informações sobre as publicações direcionadas a ela.

“Nos últimos dias, tornei-me alvo de todos os tipos de ataques coordenados por parte do que se pode considerar uma organização criminosa após a manifestação de uma opinião sobre um tema de interesse público e cultural”, afirmou.

Influenciadora nega acusações

A influenciadora acrescentou que mensagens, perfis e outros conteúdos publicados nas redes sociais estão sendo registrados para eventual encaminhamento à Justiça. Ainda de acordo com ela, parte dos envolvidos já teria sido identificada e poderá responder por crimes como ameaça, perseguição virtual, falsa identidade, crimes contra a honra e associação criminosa.

Na manifestação, Pietra Bertolazzi voltou a negar que suas críticas ao grupo sul-coreano tenham sido motivadas por xenofobia. Segundo ela, os comentários faziam “referência apenas a uma estética presente em parte da indústria do entretenimento e não à nacionalidade ou à cultura da Coreia do Sul”.

A influenciadora também contestou as acusações de homofobia. Ela afirmou que o uso da palavra “afeminado” em declaração anterior estava relacionado apenas a características visuais e de expressão, sem relação com orientação sexual.

História do BTS

Bang Sihyuk, CEO da Big Hit Entertainment, começou a planejar o grupo que viria a se tornar o BTS em 2010, quando conheceu Kim Namjoon (RM) e ficou impressionado com as habilidades de rap do rapaz. O produtor resolveu formar um grupo de hip-hop inspirado no sucesso do 1TYM. Ainda na fase de treinamento, os meninos fizeram diversas colaborações com artistas, como J-hope acompanhando Jo Kwon (2AM), mas Bang adiou a estreia para reorganizar o grupo em algo mais voltado para o k-pop.