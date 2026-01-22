Reprodução/Internet Netflix firmou acordo com o estúdio japonês Mappa para novos animes

A Netflix firmou uma nova parceria estratégica com o estúdio japonês Mappa, conhecido por produzir alguns dos principais animes da atualidade. O anúncio foi feito na tarde desta terça-feira (20) por Kazutaka Sakamoto, vice-presidente de conteúdo da plataforma no Japão, e por Manabu Otsuka, CEO do estúdio.

O acordo tem como foco a criação de novos conteúdos originais, indo além das tradicionais parcerias de distribuição. Segundo o comunicado, o objetivo é transformar como os projetos de anime são concebidos, produzidos e entregues ao público global.

A Netflix e o Mappa já haviam colaborado anteriormente, como no remake de Ranma 1/2, lançado no ano passado na plataforma de streaming. Agora, o novo acordo prevê um envolvimento mais profundo na etapa criativa e estratégias de longo prazo para distribuição e licenciamento internacional.

Novas aquisições

O estúdio, responsável por sucessos como Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man e Attack on Titan: The Final Season, é uma das referências da indústria de animação japonesa. A iniciativa reforça a expansão da Netflix em diversas frentes do entretenimento.

Além do novo acordo com o Mappa, a empresa está próxima de adquirir ativos da Warner Bros., o que pode ampliar ainda mais seu portfólio com marcas como Harry Potter, HBO, DC Comics e O Senhor dos Anéis.