Reprodução/Internet Nathalia Dill retorna à Globo após dois anos sem contrato fixo

Nathalia Dill está de volta à Globo após um período de dois anos afastada dos contratos fixos. A atriz fechou um novo acordo com a emissora na terça-feira (20) e foi confirmada no elenco de Quem Ama, Cuida, a próxima novela das nove. A trama, escrita por Walcyr Carrasco, tem estreia prevista para maio, logo após o fim de Três Graças.

De acordo com a Folha de S.Paulo, o convite partiu da diretora Amora Mautner. Na produção, a atriz interpretará uma personagem importante para o núcleo principal. Esta será a terceira novela quefará com Walcyr Carrasco; anteriormente, ela atuou em A Dona do Pedaço (2019) e Êta Mundo Bom! (2016).

História de Quem Ama, Cuida

O último trabalho de Nathalia Dill nafoi em Família é Tudo (2024). Antes disso, a atriz também fez parte do elenco de Guerreiros do Sol (2025), série do Globoplay que foi gravada em 2023, mas lançada apenas no ano passado.

A novela conta a história de Adriana (Letícia Colin), que é uma batalhadora fisioterapeuta contratada para trabalhar para Arthur Brandão (Antonio Fagundes), um milionário de temperamento difícil, que já espantou diversos outros profissionais.

Ela, no entanto, conquista a amizade sincera do empresário. Solitário e com uma família interessada somente em seu dinheiro, ele decide se casar com Adriana para lhe deixar seus bens. Porém, na mesma noite em que comunica a decisão aos familiares, Arthur é misteriosamente assassinado.