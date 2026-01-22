Reprodução/Internet Band cancelou oficialmente a nova temporada do CQC prevista para 2026

A Band desistiu oficialmente de produzir uma nova temporada do CQC em 2026. A emissora planejava o retorno do programa para aproveitar o ano de eleições presidenciais e Copa do Mundo. No entanto, a ideia foi engavetada após consultas ao mercado publicitário, que não demonstrou interesse em associar suas marcas ao formato humorístico.

A maioria das agências consultadas pelateve uma recepção negativa. A emissora recebeu a informação de que a atração não caberia atualmente. A resposta contrasta com o passado do programa, que sempre foi um sucesso comercial, com anunciantes que apreciavam as ações de merchandising. A informação é da Folha de S.Paulo.

Formato de sucesso

A ideia de retomar opartiu do novo diretor artístico da Band, Guillermo Pendino. O executivo, que já teve uma passagem anterior pela emissora, assumiu a área de entretenimento no lugar de Rodolfo Schneider. A proposta de reviver o formato era um de seus primeiros planos para a nova gestão na programação do canal paulista.

O CQC foi exibido originalmente entre 2008 e 2015, com um total de oito temporadas e 339 episódios. A versão brasileira foi uma adaptação do formato argentino Caiga Quien Caiga, que chegou a ganhar um prêmio Emmy Internacional em 2010. O programa marcou as noites de segunda-feira na TV brasileira durante o período em que esteve no ar.