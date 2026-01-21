Reprodução/Internet Record confirma sexta temporada de Canta Comigo Teen para julho

A Record confirmou no início da tarde desta quarta-feira (21) o retorno do reality Canta Comigo Teen, que terá sua sexta temporada transmitida a partir de julho. Gravado nos estúdios da Banijay em Guarulhos, o programa musical mantém o formato original com 100 jurados e traz novidades no comando: Rafa Brites e Felipe Andreoli assumem a apresentação, substituindo Rodrigo Faro e Ticiane Pinheiro, que deixaram a emissora.

“Nós sempre acompanhamos o Canta Comigo desde quando o Gugu apresentava e temos um carinho enorme por esse programa”, afirmou Felipe Andreoli. Para Rafa Brites, a conexão com os jovens será um dos pontos altos da experiência.

“Cada apresentação deixa o público, os jurados e tenho certeza que até os apresentadores de boca aberta. Será uma conexão especial com essa galerinha”, disse a comunicadora da Record. A estrutura da competição continua com disputas pelo pódio: o melhor da rodada avança direto à semifinal, enquanto os outros dois se enfrentam em duelos por uma segunda vaga.

Prêmio de R$ 300 mil

Além disso, quem conseguir levantar os 100 jurados em qualquer etapa -- eliminatórias, duelos ou repescagem -- também garantem uma vaga direta na semifinal. No episódio final, os três finalistas se apresentam novamente, e o público vota no R7.com para decidir quem leva o prêmio de R$ 300 mil.