Cassius Zeilmann pediu demissão da Band nesta quinta (15)

O jornalista Cassius Zeilmann não faz mais parte da equipe da Band. Ele pediu demissão da emissora nesta quinta-feira (15) após mais de três anos de casa. A saída foi motivada por uma proposta considerada irrecusável feita por Carlos Aros, diretor-geral da Jovem Pan News.

Cassius Zeilmann já acertou sua transferência para o canal de notícias e assumirá ainda neste mês a apresentação do 3 em 1, programa vespertino que vinha sendo comandado por Evandro Cini, agora transferido para o Jornal da Manhã.

A decisão não pegou os executivos dade surpresa. Embora Cassius Zeilmann tivesse prestígio dentro da empresa, inclusive sendo escalado para apresentar programas como o Manhã BandNews e substituindo nomes como Leo Dias no Melhor da Tarde, seu descontentamento com os rumos da carreira já era perceptível nos bastidores.

Em 2025, ele chegou a negociar com outra emissora, mas permaneceu na casa após receber uma promoção. Durante sua trajetória na Band, Zeilmann também apresentou o Jornal BandNews na faixa das 6h, chegando a ser exibido simultaneamente na TV aberta e na BandNews TV.

Antes disso, teve passagens relevantes por outros veículos: foi repórter e apresentador da CNN Brasil e atuou como produtor, repórter e âncora no SBT, onde apresentou o Primeiro Impacto e o SBT Notícias.

Se despediu de colegas

Em mensagem enviada aos ex-colegas de emissora, Cassius Zeilmann demonstrou gratidão pela experiência vivida nos últimos anos. “Foi incrível, intenso e feliz esse período que pude compartilhar e aprender com todos vocês", disse.

"Levo cada aprendizado e saio com coração apertado, mas cheio de alegria em ter vivido tudo isso!”, escreveu. “Hoje eu cheguei, olhei para o prédio da Band e involuntariamente dei um sorriso. É isso, sentimento bom de sentir", disse.

