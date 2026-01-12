Reprodução/Internet Fabíola Reipert revelou episódio envolvendo Faustão e seu pai

Fabíola Reipert revelou uma história pessoal envolvendo Fausto Silva e seu pai, Guilherme Reipert (1947-2019). Segundo a apresentadora da Record, o apresentador teve um gesto generoso com seu pai nos anos 1970, quando ambos trabalhavam na Rádio Globo, ainda antes de Faustão alcançar a fama.

“O meu pai trabalhou na Rádio Globo e o Faustão trabalhava lá nos anos 70. Meu pai recebeu o salário do mês em um envelope e foi roubado quando estava indo embora para casa. O dinheiro inteiro do mês. Era todo o dinheiro que ele tinha”, relatou. Ao saber do ocorrido por colegas, Faustão tomou a iniciativa de ajudar.

A apresentadora dacontou que Fausto Silva sugeriu uma vaquinha entre os funcionários da emissora para reembolsar o valor perdido por Guilherme Reipert. “O Faustão ficou sabendo pelos amigos, que eram conhecidos como colegas de trabalho", disse.

"Olha como ele já era generoso desde essa época, ele não era rico e nem famoso, mas já tinha isso dentro dele. Ele falou: ‘Vamos fazer uma vaquinha todo mundo’ e conseguiram do meu pai dinheiro de volta”, contou.

Apresentadora destacou a generosidade de Faustão

A jornalista da Record disse que só ficou sabendo da história recentemente, ao conversar com sua irmã, Mabel Reipert. “Minha irmã sabia há muito tempo e eu não. E aí meu pai morreu e não tinha como perguntar para ele”, afirmou em conversa com o A Tarde é Sua, da RedeTV!.

“Eu sempre achava o Faustão legal com aquele jeito dele, mas depois que fiquei sabendo dessa história… Já sabia que ele era generoso, a gente sabe que ele é e me deu mais um sentimento bom por ele”, completou.