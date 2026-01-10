Reprodução/Internet Globo gravou nova campanha de Três Graças focada em São Paulo

A Globo iniciou uma nova campanha publicitária para alavancar a audiência da novela Três Graças em São Paulo, principal praça de medição do ibope. As gravações foram realizadas nos últimos dias e têm foco no envolvimento do elenco com o público.

A emissora acredita que há margem para crescimento, apesar dos índices estarem dentro do esperado para o horário. Alguns atores da trama da Globo foram às ruas conversar com populares sobre cenas e personagens da novela. A protagonista Gerluce, vivida por Sophie Charlotte, foi o principal foco das interações. A informação é da Folha de S.Paulo.

Globo quer mais audiência

A estratégia também tenta ampliar o interesse do público com a repercussão do retorno de Rogério, personagem de Eduardo Moscovis. A média geral da trama era de 21 pontos, mesmo patamar de Vale Tudo (2025), que enfrentou quedas recentes por causa das festas de fim de ano. A Globo avalia que, mesmo com estabilidade, há espaço para crescimento.

A emissora pretende manter Três Graças no ar até maio de 2026, quando será substituída por Quem Ama Cuida, novela escrita por Walcyr Carrasco. O novo folhetim marcará o retorno do autor ao horário nobre após um intervalo de três anos.