Reprodução/Internet Black Mirror foi renovada e terá sua 8ª temporada na Netflix

A Netflix confirmou nesta sexta-feira (9) que Black Mirror terá oitava temporada. O anúncio foi feito pelo criador Charlie Brooker e divulgado pela plataforma em seu site oficial. Considerada um fenômeno da ficção científica, a série antológica segue como a mais longeva do streaming, pouco depois do encerramento de Stranger Things, outro sucesso do catálogo.

“Posso confirmar quevai voltar, bem a tempo da realidade alcançá-la”, afirmou Brooker. “Essa parte do meu cérebro já foi ativada e está a todo vapor”, declarou o roteirista, indicando que o desenvolvimento dos novos episódios já começou.

Ainda não há data para o início das gravações ou estreia, mas a expectativa é de lançamento a partir de 2027. O criador de Black Mirror adiantou que os próximos episódios devem continuar explorando os efeitos das novas tecnologias sobre a sociedade.

“O que ainda não fizemos e qual tom estou buscando? É um exercício mental útil ao abordar uma nova história. Onde essa faixa se encaixa no álbum e qual direção musical vamos seguir?”, refletiu, sugerindo que inteligência artificial estará entre os temas centrais.

Black Mirror disputa o Globo de Ouro com sua sétima temporada

A sétima temporada de Black Mirror, lançada em 2025, está entre os indicados ao Globo de Ouro 2026 na categoria Melhor Minissérie, Série Antológica ou Filme para Televisão. Dois episódios da fase mais recente também renderam indicações individuais aos protagonistas Paul Giamatti, por Eulogy, e Rashida Jones, por Pessoas Comuns.