Reprodução/Internet Taisa Pelosi foi a única da equipe mantida na RedeTV! após o corte

Taisa Pelosi, apresentadora do extinto Manhã com Você, lamentou publicamente a demissão em massa que atingiu a equipe da atração matinal da RedeTV!. A comunicadora revelou ter sido surpreendida por sua permanência na emissora, enquanto sete colegas foram dispensados.

Grávida, a jornalista falou sobre o sentimento de despedida e o forte vínculo com o time. “É claro que é um luto. Porque um ciclo que se encerra, mesmo eles me mantendo na casa, que foi uma surpresa pra mim, achei de uma sensibilidade ímpar, o programa e aquelas pessoas, a família que construímos não estarão mais lá”, afirmou ao Metrópoles.

Apesar da tristeza, ela disse sentir gratidão pela experiência vivida ao longo da produção. A apresentadora disse que a equipe já desconfiava do encerramento da atração por conta da baixa audiência e contou que receberam um comunicado para uma reunião dias antes do fim do recesso.

“Claro que a gente não quer acreditar porque o programa estava muito legal. Mas são coisas da TV”, completou. A RedeTV! emitiu uma nota agradecendo as apresentadoras. “A emissora agradece às apresentadoras Taisa Pelosi e Paola Pretto pela parceria e pelo profissionalismo à frente da atração", disse.

RedeTV! ainda não definiu o futuro da apresentadora

Com o fim do programa, Taisa Pelosi e o diretor Alexandre Petillo foram os únicos profissionais mantidos pela RedeTV!. Petillo segue na casa à frente do Companhia Certa, apresentado por Ronnie Von. Já Taisa continua contratada, mas ainda não recebeu definição sobre seu próximo projeto na emissora.