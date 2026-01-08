Reprodução/Internet ESPN demitiu Matheus Pinheiro após seis anos na emissora

A ESPN dispensou o narrador Matheus Pinheiro após seis anos e meio de trabalho na emissora esportiva da Disney. A demissão aconteceu na última segunda-feira (7), logo após a conclusão da temporada regular da NFL, principal liga de futebol americano dos Estados Unidos. Ele participou da cobertura da rodada final no fim de semana anterior à sua saída.

De acordo com a Folha de S.Paulo, a decisão foi pontual e não há previsão de novos desligamentos no canal.era um dos principais nomes da equipe de transmissões de esportes americanos, com destaque para a NFL, NBA e MLB. Ele também narrava eventos de outras modalidades, como boxe, MotoGP e partidas de futebol.

Narrador atuou em diversas modalidades

Matheus Pinheiro entrou para aem setembro de 2019, durante um processo de renovação que também trouxe nomes como o narrador Matheus Suman, que passou a ganhar espaço ao longo dos últimos anos. A contratação de ambos fazia parte da estratégia da emissora em apostar em novos talentos para reforçar sua equipe de transmissão.

Antes de chegar à ESPN, Matheus Pinheiro teve passagem pelo jornalismo esportivo da TV Tribuna, afiliada da Globo na Baixada Santista, onde atuou como repórter e apresentador. Natural de Santos, ele também trabalhou em webrádios voltadas à cobertura esportiva.

