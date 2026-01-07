Reprodução/Internet Jade Picon faturou R$ 40 milhões com a Aura Beauty em 14 meses

Jade Picon revelou que em 14 meses de operação a marca Aura Beauty alcançou R$ 40 milhões em faturamento e se tornou líder no segmento no TikTok Shop. A empreendedora, atriz e influenciadora digital planeja dobrar o valor em 2026, com a meta de chegar aos R$ 100 milhões, mantendo o foco em crescimento sustentável e presença física em larga escala.

desenvolvida em parceria com a Hinode, aposta em body splashes e cremes corporais e já está disponível em mais de 5 mil pontos físicos. Embora seja “por Jade Picon”, o nome da empresária não aparece nas embalagens. A ideia, segundo ela, é tornar a marca maior do que sua imagem pública. “Criei para ser maior que eu. Quero que quem consuma nem saiba quem sou, só goste do produto”, afirmou em entrevista ao InfoMoney.

Investimentos diversos

Além do faturamento robusto, aconsolidou presença no varejo físico e digital. O desempenho no TikTok Shop é prova disso, com a marca se tornando a número 1 do setor. “Estou de ponta a ponta presente nos processos. Não basta colocar seu nome num negócio e achar que vai bombar. A engrenagem precisa rodar”, destacou.

A influenciadora sinalizou que participa de todas as etapas, do desenvolvimento de produto à gestão financeira. Além da Aura Beauty, Jade Picon também comanda a grife Jade Jade, voltada a seu público mais fiel.

“A Jade Jade é mais artesanal, tem lançamentos pontuais, diferente da Aura, que tem lançamentos quase todo mês, porque produtos de beleza têm um apelo diferente de vestuário. As roupas precisam atender a outras necessidades: de estilo, de caimento", disse.