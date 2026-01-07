A Globo oficializou a renovação dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca. O novo acordo garante exclusividade total da competição estadual para a emissora pelas próximas três temporadas. O vínculo assinado vale até o ano de 2028 e marca a saída definitiva da Band da exibição do torneio.O canal divulgou detalhes sobre a divisão das partidas entre suas plataformas em comunicado à imprensa. O Premiere exibirá 100% dos jogos, enquanto o SporTV transmitirá dois confrontos por rodada. A TV aberta e o canal digital GE TV mostrarão um duelo a cada rodada, com foco nos quatro grandes clubes do Rio.O Campeonato Carioca começa no dia 11 de janeiro e terá um formato inédito nesta edição. Os 12 clubes participantes ficarão divididos em dois grupos, compostos por dois grandes e quatro pequenos em cada chave. O calendário do futebol brasileiro sofreu ajustes e o estadual contará com apenas dez datas em 2026.O regulamento da competição futebolística prevê que os oito melhores times avancem para as quartas de final em jogo único. As semifinais terão partidas de ida e volta para definir os finalistas. A grande decisão do título ocorrerá no Maracanã, palco tradicional do futebol carioca, para encerrar a temporada local em 8 de março.
Outros torneios
No mesmo comunicado, a Globo informou que assegurou também a renovação dos direitos do Campeonato Mineiro. O acordo engloba partidas de Atlético-MG e Cruzeiro, ambos na Série A do Brasileirão. Além disso, a empresa já definiu os patrocinadores das competições. Duas casas de apostas fecharam patrocínio para as transmissões dos dois principais estaduais da região Sudeste.