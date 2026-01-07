Reprodução/Internet Globo renova os direitos do Campeonato Carioca até 2028

A Globo oficializou a renovação dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca. O novo acordo garante exclusividade total da competição estadual para a emissora pelas próximas três temporadas. O vínculo assinado vale até o ano de 2028 e marca a saída definitiva da Band da exibição do torneio.

O canal divulgou detalhes sobre a divisão das partidas entre suas plataformas em comunicado à imprensa. O Premiere exibirá 100% dos jogos, enquanto o SporTV transmitirá dois confrontos por rodada. A TV aberta e o canal digital GE TV mostrarão um duelo a cada rodada, com foco nos quatro grandes clubes do Rio.

começa no dia 11 de janeiro e terá um formato inédito nesta edição. Os 12 clubes participantes ficarão divididos em dois grupos, compostos por dois grandes e quatro pequenos em cada chave. O calendário do futebol brasileiro sofreu ajustes e o estadual contará com apenas dez datas em 2026.

Outros torneios

O regulamento da competição futebolística prevê que os oito melhores times avancem para as quartas de final em jogo único. As semifinais terão partidas de ida e volta para definir os finalistas. A grande decisão do título ocorrerá no Maracanã, palco tradicional do futebol carioca, para encerrar a temporada local em 8 de março.

No mesmo comunicado, a Globo informou que assegurou também a renovação dos direitos do Campeonato Mineiro. O acordo engloba partidas de Atlético-MG e Cruzeiro, ambos na Série A do Brasileirão. Além disso, a empresa já definiu os patrocinadores das competições. Duas casas de apostas fecharam patrocínio para as transmissões dos dois principais estaduais da região Sudeste.