Marcos Pasquim relembrou a fama de “descamisado” que o acompanha desde que protagonizou Kubanacan (2003), na pele do personagem Esteban, apelidado de Pescador Parrudo. O ator da Globo explicou que a exposição do corpo fazia parte da estética adotada nas novelas escritas por Carlos Lombardi, e que não era o único a aparecer sem camisa nas produções.“O Carlos Lombardi sempre fez as novelas dele baseadas em lugares quentes, onde os personagens ficavam com pouca roupa. Não era só eu. Eu era protagonista e aparecia mais, mas todo mundo estava assim”, disse Marcos Pasquim. Ele também destacou que as mulheres usavam biquíni e que o figurino era adequado à ambientação tropical da trama.
Novela das sete
Kubanacan se passava em 1951, em um fictício país insular caribenho conhecido como “república das bananas”. Após a morte do presidente, o general Carlos Camacho aplica um golpe de Estado e assume o poder. A trama começa com a chegada misteriosa de Esteban, que cai do céu durante uma tempestade com um tiro no peito, sendo cuidado por Marisol, vivida por Danielle Winits.O enredo misturava política, romance, humor e fantasia, e acompanha o envolvimento de Esteban com Marisol e o conflito com Camacho, que tenta seduzi-la em meio à crise econômica da vila de pescadores. A novela teve direção artística de Wolf Maya e contava com nomes como Vladimir Brichta, Carolina Ferraz, Humberto Martins, Betty Lago e Werner Schünemann no elenco.