Marcos Pasquim falou sobre a fama de descamisado

Marcos Pasquim relembrou a fama de “descamisado” que o acompanha desde que protagonizou Kubanacan (2003), na pele do personagem Esteban, apelidado de Pescador Parrudo. O ator da Globo explicou que a exposição do corpo fazia parte da estética adotada nas novelas escritas por Carlos Lombardi, e que não era o único a aparecer sem camisa nas produções.

“O Carlos Lombardi sempre fez as novelas dele baseadas em lugares quentes, onde os personagens ficavam com pouca roupa. Não era só eu. Eu era protagonista e aparecia mais, mas todo mundo estava assim”, disse Marcos Pasquim. Ele também destacou que as mulheres usavam biquíni e que o figurino era adequado à ambientação tropical da trama.

Novela das sete

Kubanacan se passava em 1951, em um fictício país insular caribenho conhecido como “república das bananas”. Após a morte do presidente, o general Carlos Camacho aplica um golpe de Estado e assume o poder. A trama começa com a chegada misteriosa de Esteban, que cai do céu durante uma tempestade com um tiro no peito, sendo cuidado por Marisol, vivida por Danielle Winits.

O enredo misturava política, romance, humor e fantasia, e acompanha o envolvimento de Esteban com Marisol e o conflito com Camacho, que tenta seduzi-la em meio à crise econômica da vila de pescadores. A novela teve direção artística de Wolf Maya e contava com nomes como Vladimir Brichta, Carolina Ferraz, Humberto Martins, Betty Lago e Werner Schünemann no elenco.

