A Globo iniciou 2026 com cinco patrocinadores confirmados para a transmissão da Fórmula 1, que volta à programação da emissora após um hiato de cinco anos. A competição, que será exibida pela emissora, SporTV e Globoplay, integra a nova fase da cobertura esportiva da emissora, que tem priorizado acordos multiplataforma e de longo prazo.

Em novembro, a emissora havia fechado acordos com Chevrolet, Heineken e Santander. Já nos primeiros dias de janeiro, passou a exibir chamadas em sua programação para destacar a volta da Fórmula 1 à grade. Nelas, confirmou também as entradas de Mercado Livre e 99 Food como novos patrocinadores da temporada.

O plano comercial da competição foi apresentado ao mercado publicitário em outubro de 2025, logo após o upfront da, evento que antecipa os principais produtos do ano seguinte. A proposta inclui seis cotas nacionais de patrocínio para a temporada, com cada uma avaliada em R$ 125.040.987,50, valor líquido antes de descontos.

Com cinco cotas já vendidas, a Globo assegurou um faturamento estimado em mais de R$ 625 milhões apenas com os acordos publicitários para a Fórmula 1 em 2026. A emissora ainda tem uma cota disponível para negociação até a estreia da temporada, prevista para março. O retorno da categoria à emissora ocorre após período de exibição pela Band.