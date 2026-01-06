Reprodução/Internet Fera Radical estreou no Globoplay nesta segunda-feira (5)

A novela Fera Radical, exibida originalmente em 1988 pela Globo, estreou restaurada nesta segunda-feira (5) no Globoplay. A trama foi disponibilizada no catálogo como parte do projeto Originalidade, que resgata clássicos com resolução aprimorada, aspecto original e vinhetas completas. Os seis primeiros capítulos estão disponíveis para todos os usuários, mesmo sem assinatura ativa na plataforma.

Último trabalho de Yara Amaral

Escrita por Walther Negrão, a novela acompanha a história de Cláudia (Malu Mader), jovem que retorna à cidade fictícia de Rio Novo para vingar a morte dos pais e irmãos, assassinados anos antes. O principal suspeito do crime é o fazendeiro Altino Flores (Paulo Goulart), dono da fazenda Olho D’Água e figura poderosa da região. A busca por justiça move a protagonista e conduz os principais conflitos da trama.

Fera Radical também ficou marcada por ser o último trabalho da atriz Yara Amaral, que morreu no naufrágio do Bateau Mouche, no réveillon de 1988. A atriz integrava o elenco da novela e sua morte comoveu o público e os bastidores da produção. Outro destaque foram participações especiais de Cazuza (1958-1990) e Sérgio Reis, que apareceram em momentos pontuais. O roqueiro aparece em uma reinauguração e o sertanejo durante um rodeio.