Reprodução/Internet SBT Notícias teve recorde histórico com prisão de Nicolás Maduro

Habituado a ter um desempenho residual desde a sua estreia, com incontáveis derrotas para o The Love School, o SBT Notícias teve um dia de glória com a cobertura da prisão de Nicolás Maduro. O jornalístico comandado por André Azeredo não conseguiu sair da terceira colocação, mas ainda assim emplacou a melhor performance da história, incrementando os seus números em 43% na comparação com as quatro edições anteriores.

Além disso, o noticioso foi responsável pelo maior pico de audiência da emissora ao decorrer de todo o sábado, 3 de janeiro. Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, mostram que o SBT Notícias 1ª Edição conquistou 3,0 pontos de média em sua faixa horária completa, das 11h às 15h13 (já desconsiderando os 58 minutos do Plantão SBT News).

Briga com a Record

Com um pico de 4,5 às 13h20, o jornalístico por pouco não desbancou a Record, que marcou 3,3 com a hora final do Fala Brasil, as íntegras de The Love School e Balanço Geral e o início do filme Buscando…, exibido na sessão Cine Aventura.