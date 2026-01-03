Reprodução/Internet Versão turca de Avenida Brasil surpreende ao matar protagonista no final

A trama Leyla: Sombras do Passado, versão turca de Avenida Brasil, surpreendeu o público ao apresentar um final inédito e trágico para o casal principal da trama. Diferentemente da novela brasileira, em que Jorginho (Cauã Reymond) sobrevive e termina ao lado de Nina (Débora Falabella), a adaptação encerra a história com a morte de Civan (Alperen Duymaz), equivalente turco do personagem. O desfecho alterado mudou completamente o rumo da narrativa.

Nos últimos capítulos, Civan decide passar seus dias restantes com Leyla (Cemre Baysel), após descobrir que está gravemente doente. Unidos pelo amor, o casal monta uma lista com experiências que desejam viver juntos. Antes de partir, ele pede ao pai adotivo, Tufan (Halil İbrahim Ceyhan), que cuide de sua família. A cena mais impactante ocorre no episódio 111, quando Leyla encontra o marido morto na cama.

Adaptação de Avenida Brasil

O momento comoveu os fãs da produção, que acompanharam a dor da protagonista ao perceber que havia perdido o grande amor de sua vida. A sequência é marcada pelo desespero de Leyla, que entra em prantos e se recusa a aceitar a perda. Pouco depois, Tufan e os demais personagens chegam ao local e compartilham o sofrimento diante do destino trágico do jovem.

A produção turca é estrelada por Cemre Baysel e Alperen Duymaz, e conta ainda com Gonca Vuslateri, Yiğit Kirazcı e Halil İbrahim Ceyhan. A trama adapta o enredo de Avenida Brasil (2012), sucesso da Globo, e introduz mudanças significativas no desenvolvimento da vingança da protagonista.

