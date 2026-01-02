Reprodução/Internet Viih Tube e Eliezer apresentam o Domingo Animado pela primeira vez

O primeiro Domingo Animado de 2026 chega com novidades no SBT. No dia 4 de janeiro, a tradicional faixa infantil da emissora será comandada por Viih Tube e Eliezer, casal de influenciadores digitais que estreia na apresentação do programa. Além da dupla, os personagens da TurmaTube também participam da atração, reforçando o apelo com o público infantil.

Um dos destaques doserá a tradicional roleta de prêmios, que garante interação direta com as crianças. A programação contará ainda com brincadeiras, desafios e jogos como Batalha Naval e Jogo dos Bichos, misturando dinamismo e ludicidade.

Relação com o mundo infantil

Além das atrações ao vivo, o programa doinveste em uma seleção de desenhos para diferentes faixas etárias. Estão confirmadas animações como Turma da Mônica, Hot Wheels e o clássico Tom & Jerry, conhecidos por entreter crianças e adultos.

Viih Tube e Eliezer já atuam no universo infantil desde 2023, quando lançaram uma marca própria voltada à maternidade e ao público infantil. Pais de dois filhos, eles comercializam brinquedos, roupas e itens de uso diário para bebês e crianças pequenas. “Além da estética, nosso foco principal era fazer um brinquedo que não oferecesse risco nenhum à saúde do bebê”, afirmou Eliezer na época.