Reprodução/Internet Sessão da Tarde marcou apenas 7,3 pontos com filme soviético

A Sessão da Tarde terminou 2025 de forma melancólica: pela 2ª vez em pouco mais de um mês, o espaço cinematográfico da Globo conquistou o seu pior desempenho de audiência em mais de uma década, sendo responsável pela abertura de uma cratera na performance vespertina da rede.

No final de novembro, a sessão de filmes da Globo já havia tido seu menor número em 10 anos com a transmissão de uma enfadonha comédia nacional protagonizada por Cacau Protásio. Desta vez, o desastre foi protagonizado por um longa baseado em uma produção clássica da extinta União Soviética.

Fracasso de bilheteria

Os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, revelam que o romance Destinos Traçados cravou apenas 7,3 pontos de média na

Exibido das 15h32 às 17h16, o filme, que foi um fracasso de bilheteria, com pouco mais de meio milhão de dólares de arrecadação, foi responsável pelos menores índices do espaço cinematográfico da Globo desde 17 de setembro de 2014, quando o drama Procura Obsessiva marcou 6,4 pontos.

Destinos Traçados

O enredo apresenta Margot e Griffin, dois jovens interpretados por Emma Roberts e Thomas Mann, cujas vidas colidem de maneira inesperada. Ela é uma mulher lidando com situações caóticas, acreditando que será pedida em casamento pelo namorado, Kip (Lewis Tan), durante o jantar de Ano Novo. A expectativa se transforma em decepção quando o relacionamento termina abruptamente um dia antes do matrimônio da irmã.

Paralelamente, Griffin está prestes a ceder à pressão para pedir a namorada, Clementine (Madelaine Petsch), em casamento. O pedido é arruinado e ele acaba saindo do local com o anel no bolso. A partir daí, acontece o que se espera de uma comédia romântica: o destino dos protagonistas se cruza.