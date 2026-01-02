Reprodução/Internet Melhor da Noite cresceu 40% no ibope em relação às semanas anteriores

O Melhor da Noite, da Band, entrou em 2026 com uma performance atípica no ibope. Habituado a sofrer nas mãos da RedeTV! e a protagonizar derrotas para emissoras habitualmente pouco expressivas, como a Record News e a TV Aparecida, o programa comandado por Pâmela Lucciola e Felipeh Campos não só conseguiu vencer a sua principal adversária, como também empatou tecnicamente com a Record durante 10 minutos não consecutivos.

É a primeira vez na história da atração, que está em cartaz desde agosto de 2023, que isso acontece. Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, mostram que o Melhor da Noite de 1º de janeiro conquistou 0,7 ponto de média em sua faixa horária completa, entre 22h45 e 0h.

Crescimento expressivo

O número simboliza a melhor performance do programa de Pâmela Lucciola e Felipeh Campos em uma quinta desde 28 de agosto, e também representa um crescimento de 40% na comparação com a média obtida nas quatro quintas-feiras anteriores.