Reprodução/Internet Oscar Maroni morreu na manhã desta terça-feira (31), aos 74 anos

Oscar Maroni, dono da casa noturna Bahamas Club e ex-participante de A Fazenda, da Record, morreu nesta quarta (31), aos 74 anos, em São Paulo. Nome conhecido da noite paulistana, ele sofria de Alzheimer e estava internado em uma casa de repouso na capital. A informação foi confirmada pela assessoria pessoal do empresário. A cerimônia de despedida será restrita a familiares e amigos próximos.

Em nota, a família afirmou queviveu de forma intensa e sempre foi fiel às suas convicções e à liberdade pessoal. “Mais do que um empresário, foi um homem que marcou seu tempo e deixou uma história que jamais será esquecida. Agradecemos todas as manifestações de carinho e respeito neste momento de dor”, destacou o comunicado.

O empresário deixa quatro filhos: Aritana, Aratã, Acauã e Aruã. No último ano, os herdeiros entraram com um pedido de curatela, procedimento que transfere a responsabilidade legal sobre a administração do patrimônio de alguém que perdeu a capacidade de gerenciar seus próprios bens. A medida foi tomada após o agravamento do quadro de saúde do empresário.

Carreira de Oscar Maroni

Figura conhecida da noite de São Paulo, Oscar Maroni se tornou um personagem polêmico por conta da atuação no mercado de entretenimento adulto e pelas declarações públicas que frequentemente geravam controvérsia. Ele fundou o Bahamas Club há décadas e manteve o espaço como um dos mais tradicionais do segmento até os últimos anos de vida.

A causa exata da morte não foi divulgada pela família ou pela equipe médica responsável. O empresário já não aparecia em público desde o agravamento do quadro de Alzheimer, que resultou em seu afastamento das atividades comerciais. O velório acontecerá de forma reservada, sem detalhes sobre local ou horário.