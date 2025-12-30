Reprodução/Internet Denílson estreia programa no GE TV e no SporTV em março de 2026

Denílson será o novo apresentador da Globo em um projeto voltado para a Copa do Mundo . A emissora escalou o ex-jogador para comandar o 6ª Estrela (título provisório), programa que estreia em março e será exibido semanalmente no GE TV e no SporTV .



A atração terá 11 episódios e vai aquecer o público para o Mundial, que será realizado nos Estados Unidos, México e Canadá entre junho e julho. No programa, Denílson abordará os caminhos da seleção brasileira até a competição e contará com a participação de influenciadores digitais ligados ao futebol, selecionados pela agência Play9, parceira da Globo no conteúdo digital. A informação é da Folha de S.Paulo.

Programa próprio

Será a primeira vez que o ex-contratado da Band assume um programa solo na televisão. Além do 6ª Estrela, Denílson fará parte da equipe de transmissão dos jogos da seleção brasileira durante a Copa do Mundo, dividindo os microfones com Luís Roberto, Júnior, Cristiane Rozeira e Ana Thaís Matos na TV aberta.



Campeão mundial em 2002, ele chegou à emissora no início de 2025 e se destacou no comando do Fechamento SporTV, nas noites de domingo, com seu tom descontraído para analisar a rodada do futebol.