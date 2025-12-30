Reprodução/Internet Bake Off Celebridades marcou 4,0 pontos de média em São Paulo

A presença de celebridades não fez bem aos índices do MasterChef, mas conseguiu dar um novo fôlego ao Bake Off Brasil: depois de ter amargado o pior desempenho de toda a sua história em uma temporada com anônimos, a competição de confeiteiros deu a volta por cima no ibope com um especial disputado apenas entre colaboradores do SBT.

O encontro dos funcionários deu ao formato do SBT mais telespectadores do que todos os 19 episódios da última temporada da atração, que havia se consolidado como saco de pancadas da Patrulha do Consumidor, da Record.

Os números consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, revelam que o Bake Off Brasil conquistou 4,0 pontos de média, garantindo a vice-liderança isolada para o SBT entre 23h08 e 0h39.

Superou o The Voice

O índice, além de superior ao obtido por todos os episódios da 11ª temporada disputada entre anônimos, também é maior que o obtido por boa parte dos episódios do The Voice Brasil, seu antecessor na faixa horária, a competição musical só conseguiu ter mais telespectadores em 4 das 12 noites em que esteve no ar.