Reprodução/Internet Cidade Alerta teve pico de 8 pontos no sábado na Grande São Paulo

A inesperada chuva de verão que assolou a Grande São Paulo e a ausência do Brasil Urgente, da Band, em boa parte do confronto catapultaram os números do Cidade Alerta. Beneficiado pela ausência de seu principal adversário, o jornalístico da Record conquistou o seu melhor desempenho dos últimos 6 meses, quando consideradas somente as edições de sábado.

Vendidas pelo canal como uma atração independente da transmitida nos dias úteis, o Cidade Alerta emplacou um pico de 8 pontos, índice que a emissora só costuma atingir aos finais de semana exibindo jogos de futebol.

Apresentado por Dionísio Freitas

Os números consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, revelam que o Cidade Alerta – Edição de Sábado emplacou 6,3 pontos de média e assegurou a preferência de 13,2% dos televisores da principal metrópole do país entre 16h55 e 19h45.

O noticioso, que foi apresentado por Dionísio Freitas, foi responsável pela melhor performance da programação da Record ao longo de todo o final de semana, emplacando o seu melhor desempenho desde os 6,8 pontos obtidos em 21 de junho.