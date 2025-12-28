A Netflix decidiu cancelar a série espanhola Olympo, encerrando de forma precoce uma das maiores apostas do serviço de streaming. A decisão surpreendeu fãs e profissionais envolvidos, especialmente após declarações dos criadores indicarem planos de continuidade desde o lançamento da produção.Ambientada no Centro de Alto Rendimento dos Pirineus, na fronteira entre Espanha e França, Olympo acompanha a rotina de jovens atletas promissores. A trama tem início a partir de um incidente com uma das personagens e avança por dilemas éticos e emocionais que atravessam o cotidiano dos protagonistas. O elenco principal conta com Clara Galle e Agustín Della Corte.Os primeiros indícios de que a série não ganharia novos episódios surgiram em dezembro, quando informações de bastidores revelaram que Clara Galle e Agustín Della Corte não renovaram seus contratos com a Netflix. Desde então, a equipe técnica e os demais atores foram liberados para outros compromissos profissionais, sinalizando o fim definitivo do projeto.
113 milhões de horas assistidas
Apesar do encerramento inesperado, a produção não teve desempenho comercial ruim. Segundo dados internos, Olympo acumulou mais de 113 milhões de horas assistidas desde a estreia e atingiu a marca de 17,7 milhões de visualizações completas. A série se manteve por cinco semanas consecutivas entre os dez títulos mais vistos da Netflix em todo o mundo.Além disso, a trama espanhola figurou nos rankings diários de audiência de 78 países. Na Espanha, seu país de origem, Olympo permaneceu mais de um mês entre os conteúdos mais assistidos da plataforma. Ainda assim, o alto desempenho global não foi suficiente para garantir a renovação da produção.