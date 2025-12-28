Reprodução/Internet Netflix cancelou Olympo, série espanhola lançada em junho de 2025

A Netflix decidiu cancelar a série espanhola Olympo, encerrando de forma precoce uma das maiores apostas do serviço de streaming. A decisão surpreendeu fãs e profissionais envolvidos, especialmente após declarações dos criadores indicarem planos de continuidade desde o lançamento da produção.

Ambientada no Centro de Alto Rendimento dos Pirineus, na fronteira entre Espanha e França,acompanha a rotina de jovens atletas promissores. A trama tem início a partir de um incidente com uma das personagens e avança por dilemas éticos e emocionais que atravessam o cotidiano dos protagonistas. O elenco principal conta com Clara Galle e Agustín Della Corte.

113 milhões de horas assistidas

Os primeiros indícios de que a série não ganharia novos episódios surgiram em dezembro, quando informações de bastidores revelaram que Clara Galle e Agustín Della Corte não renovaram seus contratos com a. Desde então, a equipe técnica e os demais atores foram liberados para outros compromissos profissionais, sinalizando o fim definitivo do projeto.

Apesar do encerramento inesperado, a produção não teve desempenho comercial ruim. Segundo dados internos, Olympo acumulou mais de 113 milhões de horas assistidas desde a estreia e atingiu a marca de 17,7 milhões de visualizações completas. A série se manteve por cinco semanas consecutivas entre os dez títulos mais vistos da Netflix em todo o mundo.

Além disso, a trama espanhola figurou nos rankings diários de audiência de 78 países. Na Espanha, seu país de origem,permaneceu mais de um mês entre os conteúdos mais assistidos da plataforma. Ainda assim, o alto desempenho global não foi suficiente para garantir a renovação da produção.