Reprodução/Internet Rubens Menin lançará nova rede de rádios sertanejas em 2026

O empresário Rubens Menin, dono da CNN Brasil, vai ampliar sua atuação no setor de comunicação com o lançamento de uma nova rede de rádios dedicadas exclusivamente à música sertaneja. O projeto já está em estágio avançado de negociação e tem estreia prevista para o primeiro semestre de 2026.

A nova emissora do dono daserá estruturada a partir de Belo Horizonte, base do grupo, e terá como modelo inicial a Rádio Itatiaia. A ideia é usar a força da marca mineira para impulsionar a nova rede, focada no gênero mais popular do Brasil. A informação é da Folha de S.Paulo.

A movimentação acompanha o crescimento da audiência sertaneja no rádio e nas plataformas digitais. A Massa FM, do apresentador Ratinho, tem apostado nesse formato com sucesso, ampliando sua presença em várias capitais.

Investimento milionário

Segundo a apuração do veículo, o investimento previsto para o projeto é de aproximadamente R$ 50 milhões, com foco inicial em Minas Gerais e posterior expansão nacional. A estreia da nova rádio do dono da CNN Brasil deve coincidir com o período das festas juninas e dos grandes rodeios, quando o engajamento do público sertanejo atinge seu pico.

