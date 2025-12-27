Reprodução/Internet SBT oficializou a contratação de Caio Coppolla nesta sexta (26)

O SBT oficializou nesta sexta-feira (26) a contratação do comentarista político Caio Coppolla. O bacharel em Direito comandará o quadro Boletim Coppolla, com exibição de segunda a sexta-feira na grade do SBT News.

A atração também terá espaço na televisão aberta, com participações aos sábados durante o SBT Brasil. O reforço chega para compor o time de opinião da emissora e dialogar com a audiência conservadora. A chegada do influenciador ocorre em um momento delicado para o Grupo Silvio Santos.

O canal de notícias enfrenta forte rejeição do público de direita desde o evento de lançamento, realizado no início de dezembro. A presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro Alexandre de Moraes na cerimônia do SBT desagradou os apoiadores de Jair Bolsonaro, que reclamaram da ausência de lideranças da oposição, embora o governador Tarcísio de Freitas estivesse no local.

Ex-contratado da CNN Brasil

As críticas ganharam coro com declarações do cantor Zezé Di Camargo. O sertanejo afirmou que as herdeiras “prostituíram” o legado de Silvio Santos (1930-2024). A fala polêmica causou o cancelamento de seu especial de fim de ano. Historicamente, Silvio Santos mantinha uma postura governista e declarava obediência a qualquer presidente no poder, pois via a emissora como uma concessão pública.

Caio Coppolla aceitou a proposta do SBT News logo após o término de seu vínculo com a CNN Brasil. Na antiga casa, ele integrava o quadro O Grande Debate, onde discutia temas da atualidade ao lado do ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardozo.

