Jornal Nacional registrou 14,7 e ficou abaixo do noticiário local de SP

A Globo teve uma véspera de Natal um tanto quanto infeliz no quesito audiência: a emissora igualou o seu pior desempenho do ano na média das 24 horas do dia, com apenas 8,5 pontos, marca que já havia sido observada em 15 de fevereiro (um sábado, dia em que a rede também passa longe de viver sua melhor fase).

Em meio ao 24 de dezembro desastroso do canal, que foi marcado por uma sequência de recordes negativos, se destacou apenas a dobradinha do SP2 e da novela Dona de Mim, que lideraram o ranking de melhores performances de ibope na Grande São Paulo.

Jornal Nacional naufragou

Os dados consolidados de audiência da principal metrópole do país, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, revelam que a novela das 19h dafoi o programa mais visto do dia, com 15,0 pontos de média. Dona de Mim, no entanto, não escapou de sua pior performance da história.

O SP2, exibido antes da trama, teve o pior desempenho do ano, com 14,8 pontos, mas foi ainda assim mais visto que o Jornal Nacional (14,7), habitual detentor do posto de noticiário mais assistido da televisão, além de ter desbancado mais uma vez Três Graças (14,4).