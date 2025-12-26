Reprodução/Internet Aqui Agora teve sua pior audiência histórica em 34 anos de exibição

O Aqui Agora continua redefinindo os conceitos de fundo do poço: sem nunca ter conseguido sair da casa dos 2 pontos de média semanal, quando considerada a casa decimal, o jornalístico do SBT perdeu ainda mais fôlego desde que passou a ser comandado apenas por Daniele Brandi.

A jornalista foi efetivada como única âncora da atração em 9 de dezembro, depois da demissão de Geraldo Luís e saídas de Marco Pagetti e Darlisson Dutra, remanejados para a reportagem e para o SBT Manhã, respectivamente. Desta vez, o noticioso teve o seu pior desempenho em 34 anos de história.

Nem chegou perto da vice-liderança

Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, mostram que onunca teve ibope tão ruim quanto o obtido na edição de 23 de dezembro.

O jornalístico do SBT, exibido entre 18h30 e 19h45, marcou apenas 1,8 ponto de média, número suficiente para assegurar a preferência de apenas 3,8% das TVs ligadas na principal metrópole do país. Em sua faixa horária completa, o noticioso ficou mais próximo do zero ponto do que da Record, vice-líder com o Cidade Alerta.