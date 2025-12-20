Reprodução/Internet Renato Augusto estreia como comentarista neste domingo (21)

A Globo contratou Renato Augusto como novo comentarista do núcleo esportivo da emissora. O ex-jogador estreia neste domingo (21), na transmissão da segunda partida da final da Copa do Brasil entre Vasco e Corinthians, na GE TV. Ele passa a integrar o time fixo de analistas do canal, com participação em jogos e programas em todas as plataformas, incluindo a cobertura da Copa do Mundo de 2026.

se aposentou oficialmente dos gramados nesta temporada, após defender o Fluminense. Revelado pelo Flamengo, o ex-atleta ganhou destaque no Corinthians, onde virou ídolo e foi um dos principais nomes do elenco campeão brasileiro em 2015. No futebol internacional, atuou pelo Bayer Leverkusen, da Alemanha, e pelo Beijing Guoan, da China, onde permaneceu por cinco temporadas.

Uma nova oportunidade

O ex-jogador do Corinthians também teve presença marcante na seleção brasileira. Foi medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, e disputou a Copa do Mundo da Rússia, em 2018.

Em vídeo divulgado pela Globo, Renato Augusto agradeceu a oportunidade e destacou o novo desafio. “Gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar em mais um grande time na minha vida, agora de uma outra forma. Já vivenciei o futebol como torcedor e jogador, e agora vai ser incrível fazer parte desse time de comentaristas”, disse.