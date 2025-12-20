Reprodução/Internet Mônica Malta foi presa em flagrante por racismo

Mônica da Mota Soares Malta, identificada como ex-editora do Jornal da Globo, foi presa em flagrante por injúria racial na madrugada desta sexta-feira (19), no Rio de Janeiro. A ex-jornalista da Globo participava da festa de formatura do filho, realizada na Cidade Nova, e teria ofendido funcionários do evento ao final da celebração, por volta das 5h30.

A confusão começou quando funcionários informaram que o banheiro do local estava fechado. A ex-funcionária dainsistiu em usar o espaço, chegou a ameaçar uma funcionária e, durante a discussão, proferiu ofensas racistas contra um segurança, chamando-o de “macaco”. Os envolvidos foram conduzidos à delegacia para registro da ocorrência. A informação é do Metrópoles.

Globo se manifestou

Em nota, a Polícia Civil informou que a ex-editora foi autuada em flagrante pelo crime de racismo. O caso foi registrado na 19ª Delegacia de Polícia, na Tijuca, e será encaminhado à Justiça. Mônica prestou depoimento e alegou ter consumido bebida alcoólica e tomado remédio controlado antes do incidente.

A Globo foi procurada e, em nota, afirmou que Mônica da Mota Soares Malta não faz mais parte de seu quadro de funcionários. “A profissional não é mais contratada da Globo”, informou a emissora, sem dar detalhes sobre o vínculo.