Reprodução/Internet Reginaldo Leme classificou a fala de William Bonner como infeliz e fora do tom

A transição dos direitos da Fórmula 1 da Band para a Globo segue repercutindo. Em vídeo publicado no canal AutoMotor, no YouTube, o comentarista Reginaldo Leme criticou uma fala recente de William Bonner, feita durante um evento da Globo, na qual o jornalista insinuou que a categoria automobilística "ficou escondida" na emissora concorrente.

“No ano que vem, a Fórmula 1 estará na Globo. E vocês sabem o que é a Fórmula 1 ainda, né? Porque saiu da Globo…”, declarou William Bonner durante o Upfront, evento que apresentou as novidades da programação da emissora para o próximo ciclo comercial. A declaração foi recebida com incômodo por parte de profissionais que atuaram na cobertura da F1 na

Constrangimento

Dois meses depois,, que foi um dos nomes à frente da transmissão na Band, decidiu se manifestar. “O Bonner é um amigo pessoal, mas ele foi muito infeliz nessa declaração dizendo que a F1 ficou escondida na Band. Pelo contrário: a Globo vai pegar esse momento bom da F1, que a Band resgatou. Em algum momento, o meu amigo Bonner vai entender”, afirmou.

O jornalista esportivo também apontou que a fala de Bonner se encaixa em um contexto maior dentro do evento, que teria sido organizado com o objetivo de minimizar o trabalho realizado pela concorrente. “Aquela apresentação foi feita para ridicularizar a Band. Foi um tema criado por alguém, que não passou por gente séria da Globo. Tanto que a direção imediatamente entrou em contato com a Band para se desculpar sobre aquilo”, completou.

Mesmo atribuindo parte da situação à construção editorial do evento,lamentou que Bonner tenha aceitado o tom da apresentação. “O Bonner não faria aquilo, não está no 'ser' dele. Ele errou, mas escorregou dentro do tema daquela apresentação da F1 na Globo”, avaliou.