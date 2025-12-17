Simone Mendes vai reformar jatinho avaliado em R$ 30 milhões
Simone Mendes anunciou que dará início a uma transformação completa em seu jatinho particular, avaliado em R$ 30 milhões. A cantora revelou que o avião, usado como principal meio de transporte em sua agenda de shows pelo Brasil, passará por um processo de retrofit para modernizar o interior e alinhar o design ao seu gosto pessoal.

A novidade foi compartilhada pela artista nas redes sociais. Em vídeo publicado nos stories, Simone Mendes  revelou que a vontade de renovar o jatinho é antiga, mas que só agora conseguiu colocar o projeto em prática. “Sempre tive o desejo de fazer um retrofit. Quando comprei esse avião já era apaixonada por ele, mas nada que é bom não possa ficar ainda mais incrível”, disse.

Transformação

Durante o processo de reforma, a sertaneja prometeu mostrar aos fãs todos os detalhes da transformação. A ideia é que os seguidores acompanhem o antes e depois da aeronave, que é usada intensamente para os deslocamentos entre compromissos e apresentações em diferentes cidades do país.

Com o jatinho fora de operação temporariamente por conta do retrofit, Simone Mendes garantiu que seguirá com a rotina profissional sem alterações. A cantora afirmou que utilizará outras opções de transporte para cumprir os compromissos da agenda de shows, mantendo o ritmo de apresentações.

