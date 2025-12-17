Reprodução/Internet Globo marcou 18,4 pontos com PSG x Flamengo na Grande São Paulo

A Fifa criou a Copa Intercontinental em 2024 para garantir uma disputa mundial em todas as temporadas. O torneio ocorre anualmente e não afeta a Copa do Mundo de Clubes, realizada a cada quatro anos. A Globo exibiu a final entre PSG e Flamengo nesta quarta-feira (17), com vitória dos franceses nos pênaltis e grande interesse do público.

Concorrência

A transmissão da partida registrou 18,4 pontos de média e 38% de share na Grande São Paulo. O jogo foi ao ar na faixa das 14h01 às 16h49. Os dados foram obtidos pelo TV Pop com fontes do mercado e podem sofrer alterações no levantamento final. Os números consolidados serão divulgados na manhã desta quinta-feira (18).

No mesmo horário do confronto internacional, a Record marcou 3,9 pontos e o SBT anotou 2,4 pontos de média. A TV Cultura registrou 0,7 ponto, seguida pela Band com 0,6 e a RedeTV! com 0,4 ponto. A TV Gazeta pontuou 0,3 na faixa. As plataformas de streaming somaram 13,2 pontos de audiência durante a bola rolando.

Audiência no Rio de Janeiro e Vitória

No Rio de Janeiro, a Globo alcançou 38,1 pontos, com picos de 44. Durante o embate com a partida, a Record anotou 3,5, seguida por 1,4 do SBT, 0,5 da Band e 0,3 ponto da RedeTV!. Em Vitória, que também conta com uma expressiva torcida do Flamengo, o jogo marcou média de 31,7 pontos, assegurando a preferência de 58% dos lares da capital capixaba — o pico foi de 37 pontos.