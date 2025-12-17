Reprodução/Internet Gabi Lopes sofreu tentativa de invasão em casa nos Estados Unidos

Gabi Lopes, atriz que esteve em Malhação (2014), fez um desabafo nas redes sociais ao relatar episódios de medo vividos desde que se mudou para os Estados Unidos, há cerca de dez meses. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a ex-atriz da Globo contou que sofreu uma tentativa de invasão em sua casa logo no primeiro mês no país. O caso aconteceu à noite, enquanto se preparava para dormir.

Longe da família

“Começaram a esmurrar a minha porta”, afirmou.contou que, em estado de desespero, ligou para seu empresário, que também mora nos EUA, e ele acionou a polícia. Enquanto isso, os suspeitos continuavam tentando forçar a entrada. “Começaram a chutar. A porta quase abria. Eu nunca tremi tanto na minha vida”, revelou. Ao gritar que os policiais estavam a caminho, os agressores fugiram antes da chegada dos agentes.

Após o susto, Gabi Lopes conseguiu sair do quarto e viu os estragos provocados na tentativa de invasão. “Tinha tanta coisa no chão que eles jogaram para tentar entrar”, relatou. Ela destacou o sentimento de impotência por estar longe da família, em outro fuso horário, e sem saber como reagir. “Família do outro lado do mundo, todo mundo dormindo. Eu não tinha o que fazer”, desabafou.

A atriz deafirmou que a tentativa de invasão não foi o único momento de medo. Ela revelou que passou por pelo menos três episódios de assédio nas ruas, ao voltar da academia. “Um carro parou na minha frente como se fosse entrar na garagem. Um homem desceu e pediu meu número”, contou. Em uma das situações, o homem reagiu com agressividade após ser recusado. “Ele veio para cima de mim e eu comecei a correr”, relatou.