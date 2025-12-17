Reprodução/Internet Caio Ribeiro recusou convite para integrar equipe do SBT na Copa

Caio Ribeiro recusou uma proposta do SBT para integrar a equipe de comentaristas da Copa do Mundo de 2026 e decidiu permanecer na Globo. A emissora da família Abravanel exibirá parte do torneio em parceria com a N Sports, com narração de Galvão Bueno, mas não conseguiu avançar nas negociações com o ex-jogador, que avaliou positivamente sua situação atual no canal carioca.

A informação foi revelada pela Folha de S.Paulo. Segundo a publicação, oplanejava utilizar Caio Ribeiro em partidas de maior audiência do Mundial, disputado nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Mesmo diante do convite, o comentarista entendeu não haver motivos para deixar a Globo, onde mantém espaço nas transmissões esportivas.

Carreira do comentarista na Globo

O movimento docontou com a participação de Tiago Leifert, principal nome do esporte da emissora e amigo pessoal de Caio Ribeiro. Ele tentou intermediar as conversas entre as partes, mas não houve avanço. Diante da negativa, a direção do canal passou a avaliar outros profissionais disponíveis no mercado para compor a equipe de comentários da competição.

Caio Ribeiro está na Globo desde 2007, quando iniciou a carreira como comentarista na Rádio Globo e no SporTV. Com o passar dos anos, ganhou projeção e passou a atuar também nas transmissões de futebol da TV aberta em São Paulo. Desde então, participou das coberturas das Copas de 2010, 2014, 2018 e 2022, além de programas no SporTV.