Reprodução/Internet Reprise do Globo Rural teve média de 4,5 pontos no sábado (13)

O fenômeno do Globo Rural não está mais restrito apenas aos domingos: a atração destinada ao noticiário focado no cotidiano da vida no campo, que desde fevereiro conta com uma reprise no início da faixa matinal de sábado, também está emplacando bons índices de audiência em seu horário alternativo na Globo.

Mesmo com reportagens exibidas há uma semana, o jornalístico da Globo não raramente consegue ter mais telespectadores que os noticiosos de horário nobre das concorrentes, levados ao ar em uma faixa horária com mais televisores ligados.

Concorrência

Os números consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, indicam mais uma vitória dodiante do Jornal da Record e do SBT Brasil no último sábado (13).

As manchetes sobre o universo agropecuário renderam média de 4,5 pontos entre 6h e 6h50, enquanto os principais jornalísticos da Record e do SBT tiveram 4,1 e 3,3 pontos, respectivamente. Além disso, a reapresentação conseguiu ter mais público que toda a programação da Band, que teve seu melhor desempenho com o Brasil Urgente SP (2,6).