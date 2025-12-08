Reprodução/Globo Globo liderou com 14,6 pontos na última rodada do Brasileirão

O desfecho antecipado do Brasileirão fez a alegria da Globo e jogou água na festa da Record, Cazé TV e Prime Video. O trio, que havia selecionado jogos do Palmeiras e do Flamengo para exibir na última rodada da competição, acabou tendo que transmitir partidas desinteressantes e com o elenco reserva dos respectivos clubes, que chegaram a última rodada do campeonato com seus respectivos finais previamente definidos.

A emissora carioca, que apelou para um jogo do Santos na Grande São Paulo, acabou ficando com uma das partidas mais relevantes do desfecho do torneio. Os índices consolidados de audiência da principal metrópole do país, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, mostram um resultado demolidor da Globo na última rodada do Brasileirão.

Jogos simultâneos

No inédito duelo de jogos simultâneas, a goleada do Santos diante do Cruzeiro, que dinamitou as chances de rebaixamento do clube de Neymar Jr., rendeu média de 14,6 para a Globo das 15h49 às 18h19, enquanto a Record anotou 4,4 das 15h54 às 18h08 com um enfadonho Ceará x Palmeiras, que sequer bateu o final do Domingo Legal (6,4 entre 16h45 e 18h23).