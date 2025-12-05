Reprodução/Internet Giana Mattiazzi saiu da Rede Bahia após mais de dez anos

Giana Mattiazzi foi desligada da Rede Bahia após mais de dez anos de atuação na afiliada da Globo. A saída da repórter ocorre durante uma nova rodada de demissões na emissora, que também dispensou o coordenador de entretenimento Bruno Pita. A mudança marca uma reestruturação interna do grupo e encerra uma longa fase da carreira da jornalista na televisão baiana.

Em um desabafo recente,contou que enfrenta uma crise de ansiedade e relatou sintomas que vêm afetando sua rotina. “A ansiedade vem não só quando a gente tá triste ou com algum problema. Ela aparece quando a gente menos espera, sabe?”, disse. A jornalista afirmou sentir dificuldade para dormir, mesmo recorrendo a medicamentos para tentar contornar o problema.

Acompanhamento com psiquiatra e psicólogo

Segundo ela, o sono fragmentado prejudica o restante do dia. “Eu pego no sono porque tomo melatonina ou algum remédio pra dormir, só que acordo de madrugada e fico sem dormir. Acordo duas e meia, três da manhã e não durmo mais. E aí isso reflete no resto do dia, porque você acaba ficando cansada mais cedo e perde o pique para fazer algum exercício físico”, explicou a comunicadora.

A repórter contou que realiza acompanhamento psicológico e psiquiátrico. “Eu faço terapia e acompanhamento com psiquiatra. Graças a Deus tenho condições de ir atrás de coisas para me fazer bem. E ainda assim eu sofro com isso”, afirmou Giana Mattiazzi nas redes sociais.