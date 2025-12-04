Reprodução/Internet Globo engavetou série criada por Rosane Svartman e Elisio Lopes Jr.

A Globo engavetou um de seus projetos para o streaming: a série sobre três advogadas, criada por Rosane Svartman e Elisio Lopes Jr., não tem mais previsão para sair do papel. Com dez episódios encomendados, a produção abordaria o machismo na área jurídica e mostraria como as protagonistas mudam a vida de seus clientes enquanto lidam com preconceitos e desafios pessoais. A informação é do O Globo.

Cronograma fechado

A direção do projeto estava prevista para ser de Amora Mautner, uma das principais diretoras artísticas da dramaturgia da emissora. No entanto, a profissional está atualmente dedicada a duas novelas: Êta Mundo Melhor! e Quem Ama Cuida, que assumirá a faixa das 21h em 2026. Com a agenda cheia, a série foi adiada sem data para retomada da produção.

A decisão de engavetar a trama reflete uma reorganização interna na Globo, que tem priorizado obras com maior apelo comercial e cronograma já fechado para os próximos dois anos. Apesar disso, Rosane Svartman segue em alta dentro do grupo.

A autora é responsável por duas produções já lançadas no Globoplay: a série infantojuvenil Vicky e a Musa, que estreou sua primeira temporada em 2023 e teve uma segunda lançada em 2024, e Vermelho Sangue, uma trama sobrenatural sobre vampiros e lobisomens, que estreou em outubro de 2025.

Elisio Lopes Jr., coautor do projeto engavetado, também mantém projetos relevantes em curso. Em 2025, ele assinou a série Reencarne, também exibida no Globoplay. O autor também está envolvido com a próxima novela das 18h, A Nobreza do Amor, que será escrita em parceria com Duca Rachid e Júlio Fischer. A trama está programada para estrear em março de 2026.